الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أيسر عبد الحليم السعدي (21 عاما) برصاص الاحتلال بالحي الشرقي في مدينة جنين، وقد احتجز الاحتلال جثمانه.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في جنين اليوم الثلاثاء، إلى شهيدين بعد استشهاد الشاب جهاد علاونة فجر اليوم، خلال اقتحام عمارة الغول في الحي الشرقي.

ويواصل الاحتلال اقتحام الحي الشرقي منذ ساعات فجر اليوم وسط تدمير البنية التحتية والشوارع فيه.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال القيادي بحركة حماس في جنين أيسر السعدي.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عناصر الجش اغتالت السعدي وشخص آخر بعد تبادل إطلاق النار، كما ألقت القبض على 3 مطلوبين.



