بيسكوف يستبعد إجراء مفاوضات روسية أمريكية حول أوكرانيا قبل استئناف عمل السفارتين

استبعد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا قبل استئناف البعثات الدبلوماسية عملها في البلدين بشكل كامل.



وانعقد في إسطنبول في 27 فبراير اجتماع روسي أمريكي لبحث استئناف عمل السفارتين والقنصليتين في موسكو وواشنطن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا قضايا تتعلق بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة في سياق إعادة ستة ممتلكات عقارية تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في الفترة 2016-2018 إلى الجانب الروسي وغيرها من القضايا والعقبات الموروثة من الإدراة الأمريكية السابقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لروسيا لدى الولايات المتحدة.