 أوسكار رويز يصل القاهرة لتولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوسكار رويز يصل القاهرة لتولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 1:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 1:31 ص

وصل المحاضر الدولي الكولومبي أوسكار رويز القاهرة مساء اليوم الاثنين، لبدء مهمته في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كان أوسكار رويز شارك خلال الفترة الماضية في ورشة تطوير الحكام المصريين.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد واتخذ مجموعة من القرارات المهمة.

وجاء في مقدمة قرارات مجلس الجبلاية في اجتماعه اليوم، الإعلان رسميا عن تعيين الكولومبي أوسكار رويز المحاضر الدولي في الفيفا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتبارًا من أول مارس الجاري.


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