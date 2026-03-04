 جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل 700 متر داخل الأراضي اللبنانية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 11:43 ص القاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل 700 متر داخل الأراضي اللبنانية

بيروت / الأناضول
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 11:37 ص

توغّلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، مسافة 700 متر باتجاه بلدة كفرشوبا الحدودية جنوبي لبنان، وتمركزت في موقع "الصحراء".

وقال رئيس اتحاد بلديات العرقوب وبلدة كفرشوبا قاسم القادري، في اتصال مع الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية تقدمت نحو خراج البلدة من جهة موقع تابع للكتيبة الهندية في قوات حفظ السلام "اليونيفيل".

وبيّن أن التوغل امتد لمسافة حوالي 700 متر، حيث تمركزت القوة الإسرائيلية بموقع "الصحراء" جنوبي البلدة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن "تسجيل تقدّم للقوات الإسرائيلية صباح اليوم من جهة منطقة بسطرة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا – منطقة رباع التبن".

وذكرت أن التوغل جرى "بمؤازرة 5 آليات عسكرية وجرافة، إضافة إلى آليّتين مدنيتين".

ووفق الوكالة، أفادت المعلومات بأن التحرك الإسرائيلي "تم بمحاذاة الخط الحدودي، وسط حال من الحذر والترقّب في المنطقة".

ولفتت إلى عدم ورود معلومات مؤكدة حتى الساعة عن وقوع اشتباكات أو إصابات.


