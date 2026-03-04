وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لصاروخ باليستي وسقوط آخر في قاعدة العديد دون خسائر بشرية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، عن تعرض البلاد لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لأحد الصواريخ، فيما استهدف الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع خسائر بشرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشددت الوزارة في بيان صحفي على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

وترى الحكومة القطرية أن إيران تخطت "الخطوط الحمراء" بهجماتها على منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في العاصمة الدوحة اليوم الثلاثاء إنه ليس هناك اتصال مع إيران.

وأضاف الأنصاري أن قطر تركز على حماية أراضيها ومواطنيها.

وتشير قطر إلى أن إيران أطلقت ما يربو على 100 صاروخ باليستي على قطر منذ السبت الماضي. وتم اعتراض معظم الصواريخ، بالإضافة إلى إسقاط 39 مسيرة ومقاتلتين.