حملات مكثفة على المنافذ التموينية بالإسكندرية لمتابعة صرف المنحة وضبط مخالفات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة رقابية موسعة على المنافذ التموينية لمتابعة آليات صرف المنحة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

قاد الحملة جمال عمار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، يرافقه مصطفى محمود مفتش المكتب الفني، حيث تم المرور على عدد من المنافذ التموينية ومراجعة أرصدة السلع وآليات الصرف.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تصرف لأحد منافذ مشروع "جمعيتي" في كميات من السلع التموينية المدعمة بلغت ١٧٣٦ كجم سكر تمويني و١٩٤٨ زجاجة زيت تمويني و٥٢٥ كيس مكرونة، كما تم تحرير محضر لأحد البقالين التموينيين للتصرف في سلع مدعمة شملت ١٩ زجاجة زيت و٧٠٠ كيس مكرونة.

وشملت نتائج الحملة كذلك تحرير محضرين توقف لبقالين تموين عن العمل دون إذن مسبق من التموين، إضافة إلى تحرير محضر لأحد البقالين لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأكدت مديرية التموين اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان انتظام صرف المنحة التموينية للمواطنين.