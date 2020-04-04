مهاجم غانا السابق: صلاح وماني مصممان على الوصول لأعلى مستوى

يرى برنارد دونج بورتي مهاجم منتخب غانا السابق، أن محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ثنائي ليفربول الإنجليزي، لديهما تصميم على الوصول لأعلى مستوى.

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 37 عاما لموقع "جول" العالمي وقال:« أمثال محمد صلاح وساديو ماني مصممان على الوصول إلى أعلى مستوى».

وأضاف هداف الدوري الغاني موسم 2001 - 2002:«صلاح وماني مهدا لمرحلة ويريدوا الوصول إليها».

وبالحديث عن عدم فوز العديد من اللاعبين الغانيين بجائزة أفضل لاعب إفريقي قال:«عبيدي بيليه فقط هو من فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من غانا، لماذا لم يتمكن أسامواه جيان، كوادو أسامواه، وأندريه أيو، من الفوز بالجائزة بالرغم من مهاراتهم».

واستطاع محمد صلاح تحقيق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في عاميين متتالين ( 2017- 2018)، وأيضا توج ساديو ماني بالجائزة في العام الماضي (2019).

جدير بالذكر أن اللاعب الدولي الغاني السابق، كان من ألمع المواهب الشابة في غانا، واستطاع الفوز بأربعة ألقاب دوري غاني، وبجائزة هداف الدوري الغاني عام 2002، وفاز بكأس الكونفدرالية مرة واحدة