كشف غموض العثور على رضيع مذبوحا في مقابر المحمودية بالبحيرة

كشفت مباحث البحيرة برئاسة محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة المحمودية وفرع الأمن العام، لغز العثور على طفل رضيع مذبوحا، وملقى بمقابر المحمودية.

تلقى العميد أيمن داوود مأمور مركز شرطة المحمودية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل رضيع مذبوحا من الرقبة وملقى بمقابر النجيلى، وتم إخطار اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بالواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبمعاينة الجثة، تبين للرائد كريم الخولى رئيس مباحث المحمودية، أنها لطفل حديث الولادة، وبه جرح قطعى بالرقبة، وتشكل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس المباحث الجنائية، ضم الرائد كريم الخولى رئيس مباحث المحمودية وضباط المباحث بأشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء الجريمة (نورهان - 17 سنة)، وشقيقتها (نادية - 21 سنة) ربة منزل، حيث ارتبطت الأولى بعلاقة غير شرعية مع عاطل، حملت على إثرها سفاحا، وعند وضعه اتفقت مع شقيقتها على التخلص منه خشية من افتضاح أمرها.

وعقب ولادته حملته شقيقتها إلى سطح المنزل، وذبحته بسكين، ثم ألقت به وسط المقابر.

وأحيلا إلى النيابة حيث باشر سامح راجح مدير نيابة المحمودية التحقيق بأشراف المستشار أحمد عبد الوارث رئيس النيابة، وأمر المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور بحبسهما على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحبس الشاب بعد ضبطه 4 أيام على ذمة التحقيقات.