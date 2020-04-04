القومي لحقوق الإنسان يثمن إجراءات الحكومة للحفاظ على سلامة المواطنين

ثمن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الحكومة من أجل سلامة وحماية المواطنين من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يصب في صالح أقدس حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأكد فايق - في تصريح اليوم السبت- على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات التي تحددها الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل السلامة الصحية للمواطنين.

وقال "إن إهمال أي فرد يهدد الجميع"، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها مصر ودول العالم فان الحفاظ على حقوق الإنسان يظل هو الهدف الذي نبتغيه جميعا.