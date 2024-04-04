 مصرع طفل صدمه قطار بمنطقة البدرشين - بوابة الشروق
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مصرع طفل صدمه قطار بمنطقة البدرشين

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 9:20 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 9:20 م

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمه قطار خلال محاولة عبوره شريط السكة الحديد بقرية مزغونة في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وجود جثة أعلى قضبان السكة الحديد بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن خلال محالة طفل يبلغ من العمر 15 سنة عبور الطريق، صدمه قطار، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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