تركيا تؤكد رغبتها في تمديد عقد استيراد الغاز الإيراني

أكد وزير الطاقة التركي ألب آرسلان بيرقدار، رغبة بلاده في زيادة واردات الغاز من إيران وتمديد العقد الخاص بذلك.

وأشارت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إلى عقد أول اجتماع فني لوزيري النفط الايراني والطاقة التركي، اليوم الخميس في طهران وذلك بعد الاتفاقات الأولية التي تم التوصل إليها في أنقرة.

وتحدث وزير النفط الإيراني جواد اوجي خلال لقائه وزير الطاقة التركي ألب آرسلان بيرقدار، عن الاتفاقات البناءة التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين الإيراني والتركي في أنقرة في العام الماضي، قائلا إن العلاقات التجارية بين البلدين تتنامى يوما بعد يوم والمثال على ذلك هو التعاون في قطاع الطاقة.

وأضاف أن البلدين بصدد زيادة حجم التجارة بينهما قائلا إن ايران وتركيا عازمتان على زيادة التجارة إلى 30 مليار دولار، موضحا أن النفط والغاز والبتروكيماويات، تلعب دورا كبيرا في هذا المجال.

وأوضح أن تركيا أعلنت أنها جاهزة للاستثمار في قطاع الطاقة خاصة الغاز، وأن محادثات تجري في هذا الخصوص.

ومن جهته، قال بيرقدار: "أحد الأمثلة الواضحة على العلاقات التجارية بين إيران وتركيا هو استيراد الغاز من إيران، وخلال 28 عامًا منذ توقيع عقد الغاز، استوردت تركيا أكثر من 156 مليار متر مكعب من الغاز من إيران".

وأكد رغبة تركيا في زيادة واردات الغاز من إيران وتمديد هذا العقد، قائلا: وفي هذا السياق، سيعقد مديرو شركتي بوتاش التركية والغاز الوطنية الإيرانية أول اجتماع فني رسمي لهم لتمديد عقد تصدير الغاز وزيادة حجمه.