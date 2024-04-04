رئيس صربيا يعتزم طلب مساعدة فرنسا في تطوير محطات الطاقة النووية

قال رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش للصحفيين في بلجراد، إن بلاده سوف تسعى للحصول على دعم فرنسا لتطوير أول محطاتها للطاقة النووية وتعزيز قطاع الدفاع والشراء المقرر لطائرات رافال جديدة، لدى إعلانه عن لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوتشيتش القول إن استهلاك صربيا للطاقة سوف يرتفع بواقع أربعة أضعاف بحلول 2050.

وأضاف: "مواجهة هذا الأمر سوف تكون ممكنة من خلال بناء محطات نووية كبيرة وصغيرة".

وأشار إلى أن المباحثات مع ماكرون، التي تعتبر استراتيجية سوف تتضمن التعاون في مجال الدفاع والذكاء الاصطناعي والإنتاج المحتمل لأشباه المواصلات وقطاع السيارات ومصانع البطارية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح أن صربيا تعتزم تغيير تشريع يحظر حاليا منشآت الطاقة النووية.