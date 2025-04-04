روبيو: الولايات المتحدة أقرب إلى السلام في النزاع الأوكراني

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية أقرب إلى السلام في الصراع الأوكراني من خلال التفاوض مع الجانبين.

وقال روبيو في مؤتمر صحفي بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية تقدم حقيقي في حل الصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الضغوط من جانب بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ستزداد على إدارة ترامب لفرض المزيد من العقوبات على روسيا".

وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، قالت إن روبيو "تعهد خلال محادثات في بروكسل، باحترام مصالح الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ووفقا لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية، قدم الوزير الأمريكي ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تقدم خلال المحادثات مع روسيا أية تنازلات تتعارض مع مصالح أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن بروكسل تشهد في يومي 3 و4 أبريل، اجتماعات لوزراء خارجية دول حلف الناتو، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمرة الأولى.

في غضون ذلك، زعمت مجلة "بوليتيكو"، بأن المحادثة الهاتفية الدورية المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قد تتم قبل أو بعد نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت المجلة نقلا عن مصادر في أوروبا: "هناك توقعات بأن مكالمة هاتفية أخرى بين ترامب وبوتين ستجرى إما قبل أو بعد نهاية هذا الأسبوع".

في يوم 18 مارس الماضي، أجرى الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأمريكي ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف، بهدف وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي بحث مع الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى الصراع الأوكراني، قضايا دولية أخرى.