راسل يستعد لدور القيادة في مرسيدس بعد رحيل هاميلتون

تقدم البريطاني جورج راسل، إلى تحمل المسئولية في فريق مرسيدس، المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1، لاستلام دور القيادة بعد رحيل مواطنه لويس هاميلتون إلى فيراري.

وأصبح راسل، السائق الرئيسي في مرسيدس، بعد رحيل هاميلتون في نهاية الموسم الماضي، فيما حل الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي البالغ من العمر 18 عاما، بدلا منه.

واستهل راسل هذا الموسم، بحلوله في المركز الثالث مرتين، وأوضح أندرو شوفلين مدير الهندسة في مرسيدس، أن السائق البريطاني البالغ من العمر 27 عاما، يؤدي دوره كمرشد لأنتونيلي.

وقال على هامش جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا "يحاول جورج راسل، أن يمنحه الفوائد من خبراته".

وأضاف "تحمل راسل، المسئولية في هذا الدور، وأصبح السائق الأكثر خبرة في الفريق الآن".

وتابع "لطالما علمنا أنه سريع. هذا العام أظهر ثقة في أسلوبه، وكذلك المزيد من الهدوء، وهو ما ينعكس إيجابا على الفريق".

وبدأ أنتونيلي، بداية قوية في مسيرته بالفورمولا 1، حيث أنهى سباق جائزة أستراليا الكبرى في المركز الرابع، وسباق جائزة الصين في المركز السادس.

وأضاف شوفلين "من الرائع أن نرى كيف يعمل الاثنان معا، وكيف أن جورج راسل تحول إلى هذا الدور القيادي".

وينتهي عقد راسل بنهاية هذا الموسم، في حين ظهرت شائعات حول احتمال انتقال الهولندي ماكس فيرستابن من ريد بول إلى مرسيدس.

راسل من جهته أكد أنه لا يشعر بأي توتر بشأن التفاوض مع مدير الفريق، توتو وولف، بشأن عقد جديد.

وقال "عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات، لم تستغرق المحادثات مع توتو في الماضي أكثر من 24 ساعة، ثم تنتقل إلى المحامين لإتمام الأمور".