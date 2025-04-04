استشهاد قيادي بحماس ونجليه بغارة إسرائيلية على شقة في صيدا جنوب لبنان

قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون في حصيلة أولية، لغارة جوية شنتها المقاتلات الإسرائيلية على شقة سكنية في منطقة دلاعة وسط مدينة صيدا جنوب لبنان.





وبحسب ما أفاد مراسلنا في لبنان، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت القيادي في حركة حماس الفلسطينية حسن فرحات (أبو ياسر)، واثنين من أفراد أسرته (ابنه وابنته) بصاروخين أطلقا من مسيرة.



ولم يصدر أي بيان رسمي من حركة حماس حتى الآن بشأن مقتل فرحات.

وأظهرت مشاهد مصورة، آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الشقة السكنية في صيدا جنوب لبنان.



كما أظهرت مشاهد لحظة انتشال جثة فرحات.



وكان مراسل RT، أفاد مساء يوم الخميس، بأن مروحية إسرائيلية شنت 3 غارات استهدفت غرفا جاهزة للسكن في بلدة الناقورة بجنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات استهدفت مركزا للهيئة الصحية الإسلامية التابع للدفاع المدني اللبناني في بلدة الناقورة جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام لبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة علما الشعب، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو هاجم عنصرا من حزب الله عمل في منطقة علما الشعب في جنوب لبنان.

تجدر الإشارة، إلى أنه رغم انتهاء مهلة سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان بموجب وقف إطلاق النار في 18 فبراير، أبقت هذه على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يخولها الإشراف على البلدات الحدودية اللبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري"، حسبما تقول.

وبشكل شبه يومي يقوم الجيش الإسرائيلي بخروقات كبيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهاجم بلدات حدودية في الجنوب وكذلك في شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت مع تحليق مكثف لطائراته الاستطلاعية فوق مناطق مختلفة من لبنان.