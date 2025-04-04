انتشلت فرق البحث في ميانمار المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من زلزال ضخم أودى بحياة أكثر من 3300 شخص، في حين يتحول الاهتمام نحو الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بلد يعاني بالفعل من دمار جراء حرب أهلية مستمرة.

ووصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الذي يشغل أيضا منصب منسق الإغاثة الطارئة، إلى ميانمار اليوم الجمعة في محاولة لتحفيز الجهود عقب الزلزال الذي وقع في 28 مارس.

وقبل زيارة فليتشر لميانمار، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل فورا لضحايا الزلزال "بما يتناسب مع حجم هذه الأزمة"، وحث على ضمان إيصال المساعدات دون عوائق إلى المحتاجين.

وقال جوتيريش إن "الزلزال فاقم المعاناة بشكل هائل، مع اقتراب موسم الأمطار الموسمية."

وكان الجيش في ميانمار وعدة فصائل مقاومة مسلحة رئيسية قد أعلنوا جميعا وقف إطلاق النار عقب الزلزال لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

لكن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهم الجيش، اليوم الجمعة، بمواصلة الهجمات، مشيرا إلى وقوع أكثر من 60 هجوما بعد الزلزال، منها 16 هجوما منذ إعلان الجيش وقف إطلاق نار مؤقت أمس الأول الأربعاء.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "أدعو إلى وقف جميع العمليات العسكرية، والتركيز على مساعدة المتضررين من الزلزال، وكذلك ضمان حرية الوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية الجاهزة لتقديم الدعم."

وأضاف: "آمل أن تكون هذه المأساة الرهيبة نقطة تحول للبلاد نحو حل سياسي شامل."