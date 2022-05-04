 خالد النبوي للميس الحديدي: بليغ ابو الهنا يتاشبه مع شخصيتي في الواقع في الزهد - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مايو 2022 2:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

خالد النبوي للميس الحديدي: بليغ ابو الهنا يتاشبه مع شخصيتي في الواقع في الزهد

مصطفى الجداوى
نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 12:33 ص

أجاب الفنان خالد النبوي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هل يوجه تشابه في حقيقة الامر بين شخصية خالد النبوي وبين بليغ ابو الهوى في مسلسل راجعين ياهوى ؟ قائلاً : فيه تشابه بيننا في فكرة " ألزهد " وأنا زاهد فعلاً لتقاطعه الحديدي : هل أنت زاهد بالفعل ؟ ليرد : أيوه يعني لو حكاية ما هتحصل بشكل معين خلاص تحصل "
تابع في لقاء "خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON رداً على سؤال "لميس الحديدي" هل أنت زاهد لدرجة أنك لاتبحث عن النجاح ؟ ليجيب : أبحث فقط أني أعمل شغلي بإتقان والنجاح والتوفيق بتاع ربنا في التوقيت والزمن لان إحنا بنعمل فن ممكن ماينجحش وقتها بس ينجح بعد شوية لاننا بنعمل " فن " مش إزازة حاجة ساقعة فالاخيرة جرى تجربتها بنعمل زيها وخلاص لكن الفن بمشاعره وافكاره كلها متغيرة مع تغير الزمن والاجيال "
ورداً على سؤال هل يريد خالد النبوي أن تبقى أدواره حتى لو كانت قليلة عالقة في أذهان الناس ؟ قال : نعم أريد ذلك واخترت هذا منذ البداية نعم أريد داوود باشا أن يظل نجم وكذلك بليغ ابو الهنا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك