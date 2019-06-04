ضبط 600 كيلو جرام كوكايين على متن يخت بجزر الأزور بالبرتغال

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ضبطت الشرطة البرتغالية بمساعدة دول أوروبية، حوالي 600 كيلوجرام من مخدر الكوكايين على متن يخت قادم من منطقة البحر الكاريبي، في ميناء هورتا بجزر الأزور، واحتجزت ثلاثة أفراد هم طاقم السفينة.

وقالت المحكمة في جزر الأزور إن الأشخاص الثلاثة وهم من جمهورية الجبل الأسود وكرواتيا وبريطانيا سيمثلون أمام قاضي التحقيقات للاستجواب عقب العثور على 592 كيلوجراما من الكوكايين على متن القارب.

وأشارت الشرطة إلى أن عملية تفتيش اليخت جاءت عقب تحقيق دولي في إطار مكافحة تهريب المخدرات في أعالي البحار بمساعدة السلطات من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والجبل الأسود.