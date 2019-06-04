محافظ الوادي الجديد يزور مرضى مستشفى الخارجة العام

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زار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رفقته القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وعدد من نواب البرلمان مستشفي الخارجة العام لتقديم التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بجانب الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومدى انضباط سير العمل بأقسام المستشفى والتأكد من تقديم الخدمة الصحية اللازمة.

وقدم المحافظ هدايا عينية ونقدية للمرضيى وتمنى لهم الشفاء العاجل وقضاء العيد بين أهلهم وذويهم، ووجه بضرورة حصر الادوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة لكافة المرضي خاصة الذين لا تشملهم مظله التأمين الصحي.

وأصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد نوبتجيات عمل مستمرة خلال العيد بالمرافق الهامة وخاصة المستشفيات وذلك لضمان التواجد المستمر للأطباء والتمريض لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمة الطبية اللازمة والعاجلة لها .