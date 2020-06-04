مدرب أحمال الزمالك السابق: أيمن حفني كان يستطيع اللعب في برشلونة

يرى مارسيو سامبايو مخطط الأحمال السابق بنادي الزمالك، أن أيمن حفني صانع ألعاب الأبيض السابق كان يستطيع اللعب بصفوف برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أن عمر جابر يمكنه اللعب في أي ناد أوروبي.

وعمل سامبايو في صفوف الزمالك في موسم 2014 - 2015، ولكنه غادر في منتصف تلك الموسم الذي حقق خلاله الأبيض بطولتي الدوري والكأس.

وقال سامبايو في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«حينم وصلت للزمالك قمت بتحويل الأداء لشكل أكثر احترافية، وعملنا روتين يومي لتجنب الإصابات».

وأضاف:«اللاعبين أصحاب الإصابات السابقة، والذين لم يستطيعون تكملة التدريبات أعطيتهم طاقة عضلية أكبر ليتمكنوا من التأديية في الملعب بشكل جيد».

ووصل:«اللاعب رقم 14 أيمن حفني كان اللاعب الأرفع بدنيا وكان فنيا يستطيع اللعب في برشلونة ولكن كان ينقصه القوة العضلية وطوال فترة تواجدي لم يصاب».

وأكمل:«كان هناك 3 أو 4 لاعبين عملت على تقويتهم بشكل أكبر، ومن بينهم لاعب كبير اليوم وهو أوباما، وأيضا مصطفى فتحي الذي كان يحمل آمالا كبيرة للنادي».

وأتم:«عمر جابر كان لديه قوة كبيرة، وكان يستطيع اللعب في أي ناد بأوروبا، وبالفعل انتقل إلى أوروبا، ولكن يحتاج أن يكثف تدريباته بشكل أكبر وعملت معه على هذه النقطة»