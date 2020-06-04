ترامب: لن نحتاج للاستعانة بالجيش للتصدي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والتي أشعلها مقتل رجل أعزل من أصول أفريقية في مدينة (مينيابولس) على يد الشرطة أثناء اعتقاله.

وأوضح ترامب -في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات، التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد- "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد -في وقت سابق- أنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي أخفقت في كبح جماح الاحتجاجات العنيفة.

وأحدثت وفاة فلويد البالغ من العمر (46 عاما) حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت في نزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوما بعد آخر تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة الأمريكية.