واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1205 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها: ضبط صاحب ثلاجة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية لحيازته 6 أطنان سلع غذائية "أسماك متنوعة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي الشرقية تم ضبط صاحب مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق لحجبه 6 أطنان سلع غذائية "سكر حر، أرز أبيض، دقيق فاخر" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، وضُبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق لحجبه 2475 عبوة سلع غذائية "زيت طعام، خل طعام، جبن" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وفي البحيرة تم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير لحجبه 3 أطنان أرز أبيض مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، فيما ضُبط صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية لحيازته 32 ألف قطعة كمامة طبية معبأة داخل عبوات مغلفة "منتج نهائي، تحت التجهيز"، و354 قطعة أقمشة، بكر خيوط، ماكينة خياطة، و17 ألف ملصق مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي القاهرة تم ضبط المدير المسئول عن شركة مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته 15 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية، وضبط صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة عين شمس لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل والاستيلاء على 8 ملايين بدون وجه حق.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.