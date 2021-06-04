مراسلنا: طائرات «كواد كابتر» التابعة للجيش الإسرائيلي تجتاح أجواء غزة

أفاد مراسلنا في غزة، بأن أعدادا كبيرة من طائرات "كواد كابتر" التابعة للجيش الإسرائيلي اجتاحت أجواء قطاع غزة، وأن الفصائل الفلسطينية تطلق النار بشكل مكثف لإسقاطها.

وذكر مراسلنا أن الطائرات عبارة عن نوع من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ويتم تسييرها إلكترونيا عن بعد، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف من استخدامها في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

ويشهد القطاع إطلاق نار مكثفا من قبل الفصائل الفلسطينية في محاولة لإسقاط الطائرات، بالإضافة إلى إطلاق القنابل الضوئية.

ونشرت الفصائل بيانا حذرت فيه المواطنين من الصعود لأسطح المنازل والتواجد في المناطق المفتوحة، خشية من إصابتهم أثناء سقوط الطائرات أو الأعيرة النارية.