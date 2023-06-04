مسارح الدولة تنتعش مع انطلاق عروض صيف 2023

• «ميامي» يتصدر الإيرادات بـ «طيب وأمير».. و«السلام» يقدم ثلاثة عروض فى اليوم الواحد

• «القومى» يجذب الجمهور بـ «سيدتى أنا»..و«العائم» يواصل ليالى «ياسين وبهية»

• «الطليعة» يستعد لإطلاق «باب عشق».. و«الغد» يدخل الموسم بـ«ستوكمان»

تعيش مسارح الدولة انتعاشة كبيرة مع انطلاق عروض الموسم الصيفى، حيث تشهد عروضها إقبالا جماهيريا لافتا مع بداية إطلاق خطة «2023 عام جديد.. مسرح جيد»، والتى أعلن عنها المخرج خالد جلال، القائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح مطلع العام الحالى فى احتفالية حضرتها الدكتورة نيفين كيلانى وزيرة الثقافة.

يتصدر مسرح ميامى بوسط البلد قائمة الإيرادات، والذى تم إعادة افتتاحه بعد تجديده وتطويرة قبل عيد الفطر بالعرض الكوميدى «طيب وأمير»، والذى جاءت كل لياليه كاملة العدد.

«طيب وأمير» إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، تحت إدارة الفنان ياسر الطوبجى، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

يقوم العرض على استعادة تراث الثنائى نجيب الريحانى وبديع خيرى، من خلال تقديم معالجة عصرية لقصة فيلم «سلامة فى خير»، ويتناول شخصية «سعيد الطيب» التى يجسدها الفنان هشام إسماعيل، وهو موظف مجتهد ولكن ليس لديه طموحات، ولأن هدفه الوحيد فى الحياة هو الحفاظ على وظيفته، مما يتسبب فى تعرضه للكثير من المواقف التى تخرج منها الكوميديا، خاصة عندما يقابل أميرا لإحدى الدول فى أثناء زيارته للقاهرة، ويطلب منه أن يقوم بدوره خلال الزيارة.

«طيب وأمير» إعداد أحمد الملوانى، وإخراج محمد جبر ويشارك فى بطولته مجموعة من فنانين فرقة المسرح الكوميدى، منهم تامر فرج، وعمرو رمزى، وسيد الروبى، وأحمد السلكاوى، وهشام إسماعيل، وصمم ديكور العرض حمدى عطية، والإضاءة أبوبكر الشريف، والأزياء أميرة صابر، وموسيقى كريم عرفة، واستعراضات أسامة مهنا.

فى سابقة هى الأولى من نوعها يقدم المسرح السلام بشارع قصر العينى ثلاثة عروض فى نفس اليوم، فى تجربة خاصة لفرقة المسرح الحديث تحت إدارة الفنان محسن منصور.

ويعرض المسرح الكبير فى السابعة مساء مسرحية «خطة كيوبيد» تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد، ويشارك فى البطولة عبدالمنعم رياض، وكريم الحسينى، ونوال سمير، وأمنية حسن، الديكور العرض لأحمد أمين، والإضاءة أبوبكر الشريف، الأزياء رباب البرنس، وتنفيذ ديكور وأزياء مى كمال، وموسيقى تامرعبدالمجيد.

وتعرض قاعة يوسف إدريس فى الثامنة والنصف مساء، المونودراما الاستعراضية الغنائية «سيب نفسك» بطولة الفنانة فاطمة محمد على.

العرض من تأليف مارك إيجيا، وترجمة نبيلة حسن، وأشعار محمد مخيمر، وموسيقى وألحان حاتم عزت، وديكور أحمد أمين، وإضاءة إبراهيم الفرن، وأزياء نهاد السيد، واستعراضات مناضل عنتر، وتصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوى، وماسكين أمير عبدالمسيح، ودراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

فيما يشهد المسرح الكبير فى التاسعة والنصف مساء، عرض «عجيب وعجيبة» تأليف سعيد حجاج، أشعار محمد على هاشم، موسيقى وألحان محمود وحيد، ديكور سارة شكرى، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات أحمد سمير، أراجوز إسلام أحمد، خيال ظل نور سمير، ويشارك فى بطولته سيد الرومى، ودعاء رمضان، وإيهاب بكير، ووليد أبوستيت، ورضا طلبة، ومجموعة من فنانى فرقة المسرح الحديث، وإخراج محمد الصغير.

وعلى المسرح العائم بالمنيل تواصل فرقة مسرح الشباب تحت إدارة الفنان سامح بسيونى تقديم ليالى العرض المسرحى «ياسين وبهية» يوميا فى الثامنة مساءً غد الثلاثاء.

«ياسين وبهية» للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، وموسيقى وألحان محمد علام، وتصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، وتصميم أزياء رحمة عمر، وتنفيذ ديكور وأزياء مى كمال، غناء فتحى ناصر.

يشارك فى البطولة الفنانون حازم القاضى، وإيمان غنيم، ويوسف مراد، وآية أبو زيد، وليلى مراد، وكريم طارق، وبهاء سليمان، وأحمد شحاتة، ومصطفى علاء، ومحمد البرنس، وحسام حسن، وأحمد عادل، وريمون أشرف، وصابر على.

ووسط اهتمام جماهيرى كبير انطلقت على المسرح القومى عروض مسرحية «سيدتى أنا» على المسرح القومى بالعتبة، والعرض مأخوذ عن رواية «بجماليون» رائعة برنارد شو الشهيرة، والتى سبق أن قدمها الثنائى فؤاد المهندس وشويكار، عام 1969، تحت اسم «سيدتى الجميلة»، وأعادها الفنان أحمد السقا أخيرا مع الفنانة ريم مصطفى فى عروض خاصة بالسعودية.

«سيدتى أنا» دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، ويشارك فى بطولتها داليا البحيرى ونضال الشافعى ومحمد الدسوقى وفريد النقراشى مع مجموعة من نجوم المسرح القومى، وتصميم ديكور العرض للدكتور حمدى عطية، وأزياء الدكتورة مروة عودة، وأشعار عادل سلامة، وموسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، وتصميم استعراضات مصطفى حجاج، وإضاءة عز حلمى.

يأتى العرض مع بداية تولى الفنان محمد الشيوى لإدارة المسرح القومى، وتقام عروضها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، يرفع الستار فى التاسعة مساءً.

وتحت إدارة المخرج عادل حسان تقدم فرقة مسرح الطليعة موسم جديد لعرض «بيت روز» على مسرح قاعة صلاح عبدالصبور، حيث يرفع الستار فى الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة من كل اسبوع.

العرض من تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، وبطولة سالى سعد، ونادية حسن، وسماح سليم، وهاجر حاتم، ومريم عيد، وتصميم ديكور وأزياء هبة الكومى، وتصميم اضاءة محمود الحسينى (كاجو)، وموسيقى رفيق يوسف.

يتناول العرض حكايات لأربع فتيات فى الثلاثينيات من عمرهن، يكشفن ان اوجاعهن الاجتماعية من التحرش إلى المشكلات الزوجية وايضا المشكلات المرتبطة بعدم الزواج.

وعلى جانب آخر يستعد مسرح قاعة قاعة زكى طليمات لاستقبال العرض المسرحى الجديد «باب عشق»، تأليف الكاتب إبراهيم الحسينى، وهو النص الفائز بجائزة مؤسسة ساويرس الثقافية فى التأليف المسرحى لعام 2021.

مسرحية «باب عشق» من إخراج حسن الوزير، وهى مستلهمة من التراث الشعرى، وتدور أحداثها حول قصيدة قتلت صاحبها، عندما يكتب شاعر مجهول قصيدة للوصول لقلب الأميرة ابنة حاكم المدينة.

وكذلك يطلق مسرح الغد بالعجوزة اول عروض الموسم الصيفى، حيث اعلن مديره الفنان سامح مجاهد عن انطلاق اولى ليالى مسرحية «ستوكمان» للمخرج أسامة رءوف مساء غد الثلاثاء.

«ستوكمان» تأليف ميخائيل وجيه، وهو النص الحائز على جائزة مؤسسة ساويرس الثقافية عام 2019، ويدور حول فكرة الأحلام والطموح المشروع للإنسان، وما بين تحقيقها والتطلعات غير مشروعة، وهذا يصنع نوعا من أنواع الصراع فى الرحلة التى يعيشها المتفرج مع أحداث العرض.

يشارك فى بطولة العرض الفنانين ياسر عزت وريم أحمد ومحمد دياب ونائل على، وموسيقى رفيق جمال، وديكور حمدى عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء دينا زهير.