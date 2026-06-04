 تعليم مطروح تكرم طالبا بالابتدائية أعاد سوار ذهب ثمنه يتجاوز 200 ألف جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعليم مطروح تكرم طالبا بالابتدائية أعاد سوار ذهب ثمنه يتجاوز 200 ألف جنيه

أحمد سباق
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 7:28 م | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 7:28 م

كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح الطالب حمزة مؤمن صالح فايز محارب، الطالب بمدرسة الشهيد مجند عبدالله عبدالرحمن الابتدائية، تقديرا لموقفه الإنساني الإيجابي وأمانته؛ بعدما عثر على سوار من الذهب بالمنطقة التي يقطن بها يتعدى ثمنه 200 ألف جنيه، وأبلغ والده، حيث تواصل مع أهالي المنطقة حتى عادت الأمانة لصاحبها.

جاء ذلك بحضور أحمد هاشم، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأيمن شومان، مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وأشادت نادية فتحي، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمطروح، بالطالب حمزة، معتبرة إياه نموذجا طلابيا مضيئا ومشرفا يحتذى به بين جميع زملائه، مؤكدة حرص المديرية على تكريم كل نموذج مشرف يرفع اسم المحافظة.

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