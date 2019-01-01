فيسبوك تتغلب على الخلل في خدمة الفيديو والصور

أعلنت شركة فيسبوك أنها حلت مشكلة واجهت المستخدمين في إرسال وتحميل ملفات المواد الإعلامية عبر تطبيقاتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

وقالت - في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إنه "خلال إحدى عملياتنا للصيانة الدورية، أحدثنا مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل أو إرسال الصور والمقاطع المصورة".

من جهتها، قالت شركة ثاوزاند آيز، التي تراقب الإنترنت عالميا، إن "الانقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات".

وقد أصاب الانقطاع الجزئي مستخدمي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالإحباط ولجأ كثيرون منهم لموقع تويتر للشكوى ، وكان عدد كبير من مستخدمي فيسبوك قد أخفق في إرسال واستقبال الصور والمقاطع المصورة والملفات الأخرى عبر منصات فيسبوك ومنها واتساب وانستجرام.

وذكر موقع داون ديدكتور دوت كوم لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في انستجرام بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في فيسبوك و1600 عن مشاكل في واتساب.

وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.