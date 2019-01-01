أعلنت قيادة عمليات البصرة بالعراق، صباح اليوم السبت، حظرًا شاملًا للتجوال، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي ومسؤول قسم العلاقات والإعلام في قيادة عمليات البصرة، العقيد ثائر عيسى نجم، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إنه «بعد ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في محافظة البصرة، والتي وصلت يوم أمس إلى 221 إصابة، تقرر وضع المحافظة تحت الحظر الشامل والكلي يومي السبت والأحد»، موضحًا أن «تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية سيستمر خلال هذه الفترة».

وأضاف «كل من يخترق حظر التجوال الشامل سيتعرض إلى المحاسبة»، مشيرًا إلى أن «قيادة عمليات البصرة سيكون لها اجتماع يوم غد الأحد مع خلية الأزمة؛ من أجل إصدار قرار يخص تمديد حظر التجوال الشامل من عدمه».

وتوقع أن يستمر الحظر الشامل طوال الأسبوع المقبل؛ وذلك للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في المحافظة.