قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالمنيا للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن قطع المياة عن 3 مناطق بمركز ومدينة المنيا، للصيانه وعمل توصيلات جديدة.



حيث قامت الشركة برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، بإصدار بيان يؤكد انه سيتم قطع المياه اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية عشر، بقرية بني احمد الغربية، بمركز المنيا، وذلك لقيام الشركة بربط الخط الجديد بشارع الترعة بالشبكة العمومية للقرية.



كما سيتم قطع المياه عن منطقتي كفر المنصورة، وحي 6 اكتوبر بحي غرب مدينة المنيا، وذلك من الساعة الخامسة عصرا حتي الثامنة مساءا، لقيام الشركة بتركيب محبس للمنطقة.

وطالبت الشركة العالي بتوفير احتياجاتهم من مياة الشرب، او الاتصال بالخط الساخن 125 لطلب المياة في حالة الضرورة.