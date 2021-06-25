إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالمنيا

انقلبت مساء اليوم الاثنين، سيارة نقل ثقيل «تريلا»، بشارع الجمهورية في وسط مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة شخص، فيما تعطلت حركة المرور بالطريق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» بشارع الجمهورية، مما أسفر عن إصابة شخص، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتعطلت حركة المرور على الطريق لمدة نصف ساعة تقريبًا.

وانتقل رجال إدارة المرور والبحث الجنائي، إلى مكان الحادث لرفع السيارة وتسيير حركة السيارات على الطريق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.