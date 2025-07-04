وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش بعد مسيرة فنية حافلة

توفيت اليوم الجمعة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني الذي أثرى المشهد الثقافي والفني في الإمارات.

وتعد رزيقة طارش من أوائل الفنانات الإماراتيات اللواتي ساهمن في تأسيس الحركة الفنية بالدولة، حيث شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية التي لاقت صدى واسعا لدى الجمهور، وأسهمت في إبراز التراث الإماراتي الأصيل والقيم المجتمعية من خلال فنها.

وشاركت طارش في العديد من المسرحيات ومنها "الله يالدنيا"، و"الصبر زين"، كما شاركت في العديد من المسلسلات المتميزة من بينها "الغوص" و"الشقيقان" و"حظ يا نصيب" و"حاير طاير"، و"طماشة" و"سعيد الحظ" و"أشحفان".

ونعت شخصيات فنية ومؤسسات ثقافية وفنية بالإمارات الراحلة، معربين عن عميق حزنهم لفقدان قامة فنية كان لها بالغ الأثر في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية وإثراء الفنون المحلية.