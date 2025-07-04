 رئيس وزراء الهند يتعهد بزيادة التبادل التجاري والاستثمار مع ترينيداد وتوباجو - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 10:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء الهند يتعهد بزيادة التبادل التجاري والاستثمار مع ترينيداد وتوباجو

بورت أوف سبين (ترينيداد) - (أ ب)
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 9:55 م

تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، بمواصلة التعاون التجاري والاستثماري مع ترينيداد وتوباجو، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام برلمان الدولة الكاريبية.

وأكد مودي: "حان الوقت لنعمل معًا لضمان حصول جنوب العالم على المقعد الذي يستحقه على الطاولة الدولية"، مضيفًا: "لا توجد حدود للتعاون بين بلدينا".

وتمثل هذه الزيارة التي استمرت يومين أول جولة رسمية لرئيس الوزراء الهندي إلى هذه الدولة الكاريبية التي تجمعها بالهند علاقات تاريخية طويلة.

ومن المتوقع أن تعزز الزيارة الاستثمار في قطاعات الطاقة والصحة والأمن وغيرها.

وفي كلمته، أشار مودي إلى وجود "إمكانات كبيرة" للتعاون بين البلدين في مجالات تتراوح بين تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الرقمية إلى الزراعة، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين الهند وترينيداد وتوباجو سيشهد نموًا متزايدًا "مع وضع التنمية البشرية في صميمه".

من جانبها، أعلنت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباجو كاملا برساد-بيسيسار عن سلسلة استثمارات في البنية التحتية الطبية والطاقة والتكنولوجيا التي تعهد بها مودي، معربة عن شكرها للزعيم الهندي.

وقالت برساد-بيسيسار: "تتجاوز هذه الزيارة أبعاد الدبلوماسية، فهي تمثل فجرًا جديدًا حيث ستعمل الهند وترينيداد وتوباجو كشريكين استراتيجيين".

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