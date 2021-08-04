مسيرة لقوى الأمن اللبناني في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

انطلقت مسيرة راجلة لعناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الأربعاء، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت من ساحة الشهداء في وسط بيروت، باتجاه نصب الشهداء التذكاري في مرفأ بيروت.

وحمل عناصر قوى الأمن الداخلي الورود وقاموا بوضعها على نصب الشهداء التذكاري في المرفأ، وأقيمت مراسم تكريم على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي.

وكان انفجار هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 بسبب انفجار كمية من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة، و20 مركزاً للتدريب و32 حرماً جامعيا.

ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.