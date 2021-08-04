ميقاتي: لبنان في خطر ولا ينقذه سوى وحدة الشعب وترفعه عن الأنانيات

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، إن لبنان في خطر، ولا شيء ينقذه سوى وحدة الشعب وترفعه عن الأنانيات والمصالح الشخصية.

وأكد ميقاتي، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانفجار، وقوفه إلى جانب أهالي الضحايا في ما يطالبون به من أجل تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، مطالبا الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بكل من كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب.

وتابع: "في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لا يسعني إلا أن أنحني أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن"، وختم بيانه قائلا: "حمى الله لبنان وشعبه الصابر على آلامه".

وتحل اليوم الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في الرابع من أغسطس الماضي إثر انفجار 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.

ويتولى قاضي التحقيق طارق بيطار التحقيق في حادث انفجار الميناء لتحديد المسئولين عن دخول هذه الشحنة إلى الميناء وبقائها في هذه المنطقة كل هذا الوقت.