الخطوط الجوية الفيتنامية تعدل مسارات طائرتها لتجنب المجال الجوي بالقرب من تايوان

بدأت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية في تعديل مسارات رحلاتها الجوية لتجنب المجال الجوي بالقرب من مضيق تايوان، في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتدريبات عسكرية، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان اليوم الخميس.

وجاء في البيان "بداية من 4 أغسطس الجاري، من أجل ضمان سلامة العمل والطائرات، سوف تعدل الخطوط الجوية الفيتنامية من مسارات رحلاتها بين فيتنام وشمال شرق آسيا، ويشمل ذلك: اليابان وكوريا وتايوان، وبين فيتنام والولايات المتحدة لتجنب التحليق فوق بعض المناطق بالقرب من جزيرة تايوان (الصين)".

ويتوقع أن يؤثر هذا القرار على ما لا يقل عن 36 مسارا جويا لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية.

وتقوم الصين حاليا بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية في ست مناطق ساحلية حول تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.