القبض على إسلام بحيري لتنفيذ 6 أحكام قضائية في قضايا شيكات بدون رصيد

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على الباحث إسلام البحيري؛ لتنفيذ ستة أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد.

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكانت سيدة أعمال أجنبية، اتهمت الباحث إسلام البحيري بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي بعدما أوهمها باستثمارها في البورصة.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة أعمال أجنبية تتهم فيه إسلام البحيري لتضررها منه بسبب استيلائه على مبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم إماراتي بعدما أقنعها باستثمار أموالها في البورصة لأرباحها الضخمة.

وأضافت المبٌلغة إنها حولت للمشكو في حقة المبلغ المطلوب منذ عامين وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.

وذكرت سيدة الأعمال أن إسلام البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، واتهامه بالنصب عليها.