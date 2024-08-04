الحوثيون في اليمن يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بمحافظة صعدة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز (ام كيو9) في أجواء محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة أمريكيةٍ نوع إم كيو 9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأضاف سريع: "تعد هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة".

وضمن المرحلة الرابعة من التصعيد والمتعلقة بمنطقة العمليات البحرية، أشار سريع إلى أن" القوات البحرية والقوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة جروتون في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة".

وأوضح المتحدث العسكري الحوثي، أن استهداف السفينة "جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكد سريع، أن القوات المسلحة التابعة لهم مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية بمختلف المراحلِ التصعيدية "وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.