تامر أمين يطالب ببقاء ميكالي واحتراف إبراهيم عادل: ثروة مدفونة في الدوري المصري

أشاد الإعلامي تامر أمين، بأداء المنتخب المصري الأولمبي ومدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، مطالبا بعدم رحيل المدرب بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وناشد خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء السبت، اتحاد الكرة باستمرار التعاقد مع المدرب، قائلا: «أقول لاتحاد الكورة ميكالي مينفعش يرجع البرازيل شوفوا له شغلانة، مدير فني محترم ومن أفضل المديرين الفنيين الذين تعاقدنا معم خلال السنوات الأخيرة.. مينفعش يخلص البطولة وتقولوا له سلام عليكم».

كما طالب أمين، بإبقاء لاعب المنتخب إبراهيم عادل في فرنسا لاحتراف كرة القدم هناك، بعد نهاية مشاركة المنتخب في الأولمبياد، قائلا: «أتمنى إبراهيم عادل ميرجعش من فرنسا نخلص البطولة، ونوصل للنهانئ أو نأخذ ميدالية والبعثة ترجع وإبراهيم عادل يقعد هناك يحترف، الولد موهبة وطاقة وثروة للكرة المصرية حرام تفضل مدفونة في الدوري المصري سواء استمر مع بيراميدز أو انتقل إلى الأهلي».

ووصف إبراهيم عادل بأنه لاعب مشرف، يمتلك موهبة كبيرة وسنا صغيرة تتيح له النجاح في أوروبا مثل محمد صلاح، متابعا:« إبراهيم عادل لو احترف في أوربا ممكن يعمل شغل كبير جدًا مماثل لمشوار محمد صلاح، لكن لو استمر يلعب في الدوري المصري كل ماتشين ماتش مع حكامنا ولاعبيتنا قولوا عليه السلام».