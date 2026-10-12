السيسي: مستعدون لدعم استثمارات رجال الأعمال والدخول في مشروعات مشتركة معهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مستعدة لدعم وتشجيع استثمارات رجال الأعمال من الدول التي شملتها جولته الآسيوية، إلى جانب الاستعداد للدخول في استثمارات حكومية ومشروعات مشتركة مع القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات من المطار فور عودته إلى أرض الوطن بعد ختام الجولة، أن الطرح المصري أمام المستثمرين لم يقتصر على دعوتهم لضخ الأموال، وإنما شمل الاستعداد لتطوير صيغ تعاون واستثمار تجمع الحكومات ورجال الأعمال وشركاء من القطاع الخاص المصري.

وأشار إلى أن الفرص المطروحة للاستثمار أصبحت مرتبطة بما تم بناؤه خلال السنوات الماضية من بنية أساسية ضخمة ومتطورة تستطيع استيعاب المشروعات الجديدة.

وأكد أن رجال الأعمال يعرفون جيدًا كيفية اختيار الأماكن التي يوجهون إليها استثماراتهم، وأن الاهتمام الذي لمسه خلال الجولة يعكس ثقة في الفرص الموجودة داخل مصر وفي حالة الاستقرار التي تتمتع بها الدولة.

ولفت الرئيس إلى أن وجود هذه البنية الأساسية وما يصاحبها من فرص صناعية واستثمارية يوفر قاعدة تسمح بتطوير الشراكات الاقتصادية مع الدول الثلاث خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المستثمر «ما حدش بيحط فلوس في حتة مش مطمّن لها»، في إشارة إلى ارتباط قرار الاستثمار بمستوى الاستقرار والثقة في السوق.