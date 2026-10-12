قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نتائج السياسة الخارجية المصرية القائمة على التوازن والاعتدال تظهر في طبيعة العلاقات الدولية للدولة وفي مستوى الاحترام الذي لمسه خلال جولته الآسيوية.



وأضاف في تصريحات من المطار فور عودته إلى أرض الوطن بعد ختام الجولة، أن المسئولين والقادة الذين التقاهم يتفهمون النهج المصري في إدارة العلاقات الخارجية، وما وصفه بحالة الانضباط السياسي التي تحكم هذا المسار.



وأوضح أن حرص مصر على التوازن والاعتدال لا ينعكس فقط في التقدير السياسي، وإنما يشجع الدول الأخرى أيضًا على تنمية وتطوير علاقاتها مع القاهرة.



وأشار الرئيس إلى أن الدول تنظر إلى مصر باعتبارها دولة تدير علاقاتها الخارجية وأزماتها بطريقة محترمة، وهو ما ينعكس على التعاون الاقتصادي والتجاري وعلى مستوى التنسيق السياسي.



وقال إن نهج مصر يعتمد على «ضبط النفس وضبط رد الفعل»، والسعي باستمرار إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات مع الدول بالصبر، مؤكدًا أنه يرى نتائج هذا النهج حاليًا.



وأضاف أن التقدير الذي لمسه لم يكن رسميًا فقط، إذ ظهر أيضًا على المستوى الشعبي خلال زيارته للدول الثلاث، وهو ما يعكس صورة إيجابية عن مصر لدى مواطني تلك الدول.