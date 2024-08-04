البحرية البريطانية تؤكد تعرض سفينة تجارية لهجوم في خليج عدن

قال سلاح البحرية وشركة أمبري للأمن البحري البريطانيان إن سفينة تجارية استهدفت بصاروخ في عرض البحر قبالة ميناء عدن اليمني، بينما أعلن الجيش الأمريكي تدمير صاروخ وقاذفة لجماعة الحوثيين اليمنية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية الملكية أمس إن السفينة التجارية تعرضت للقصف بصاروخ على بعد 125 ميلا بحريا شرقي ميناء عدن في اليمن، لكن الاستهداف لم ينجم عنه حريق أو تسرب للمياه إلى السفينة كما لم تنجم أضرار في الأرواح، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأكدت الهيئة البريطانية أن هذه السفينة أبحرت باتجاه الميناء التالي.

وقالت شركة أمبري إنها تلقت بلاغا عن الواقعة وإن تقديراتها تشير إلى أن السفينة قد استهدفت في وقت سابق، وأبلغت عن انفجار وقع قربها.

كما أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية إلى أن السفينة نفسها سبق وتعرضت لحادث في اليوم نفسه، على بعد 170 ميلا بحريا شرقي عدن.

وفي الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت صاروخا وقاذفة لجماعة الحوثيين.

ويشن الحوثيون هجمات على حركة الشحن الدولي قرب اليمن منذ نوفمبر الماضي، قائلين إنها رد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية وتعطيل حركة التجارة العالمية.