تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة، لمباراة الأهلي والمقاولون العرب التي ستقام مساء اليوم الأحد، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في في لقاء مؤجل من الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

ق 5.. ضغط هجومي أهلاوي لمحاولة تسجيل هدف التقدم مبكرًأ

انطلاق المباراة

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور.

الهجوم: وسام أبو علي.

فيما يمثل المقاولون العرب في مواجهة اليوم كل من:

«محمود ابو السعود - أمير عابد - أحمد الشيمي - جواكيم أوجيري - محمد سالم - عمر سافيولا - محمد مجلي - أحمد علاء - فاروقا كابور - جوزيف أوشايا - محمد عنتر».