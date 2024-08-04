الحوثي تعلن إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أرض جو في أجواء محافظة صعدة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 بصاروخ أرض جو في أجواء محافظة صعدة.

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى استهداف سفينة (Groton) في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ويعد هذا الهجوم الأول الذي يعلن الحوثيون مسئوليتهم عنه، منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية على الجماعة في ميناء الحديدة.

وفي وقت سابق، قال مصدران من جماعة الحوثي اليمنية لـ«رويترز»، إن الجماعة أسقطت مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة صعدة بشمال البلاد.

وأعلن الحوثيون في 30 مايو إسقاط مسيرة من الطراز نفسه فوق محافظة مأرب، وفي 21 مايو أسقطوا أخرى فوق محافظة البيضاء.

يشار إلى أن الطائرة المسيرة إم.كيو-9، البالغ تكلفة الواحدة منها 30 مليون دولار، يمكنها التحليق على ارتفاع 50 ألف قدم، وتستطيع التحليق لفترة تصل إلى 24 ساعة قبل أن تضطر للهبوط.