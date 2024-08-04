البحرية البريطانية: سفينة تجارية تعرضت للاستهداف بصاروخ في خليج عدن

قالت البحرية البريطانية يوم السبت إن سفينة تجارية تعرضت للاستهداف بصاروخ في خليج عدن بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجار صغير بالقرب من نفس السفينة والذي تم توجيه المسؤولية فيه إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء تابع للبحرية الملكية البريطانية، في بيان إن "ضابط أمن الشركة أفاد بأن السفينة استهدفت بصاروخ. لم يتم رصد أي حرائق أو تسرب للمياه داخل السفية أو تسرب للنفط في المياه".

وأضاف البيان أن السفينة التجارية كانت تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها.

ووقع الحادث يوم السبت في الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش على بعد حوالي 125 ميلا بحريا (231 كيلومترا) شرق مدينة عدن الساحلية في اليمن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن نفس السفينة شهدت انفجارا صغيرا بالقرب منها قبل أكثر من أربع ساعات، والذي كان على بعد حوالي 170 ميلا بحريا شرق عدن في ذلك الوقت.

وتابعت الهيئة أن الحادث الذي وقع في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش كان "أول هجوم حاول الحوثيون تنفيذه منذ قصف قصف القوات الجوية الإسرائيلية لميناء الحديدة في 20 يوليو".

ويربط خليج عدن، قبالة الساحل اليمني، بين بحر العرب والبحر الأحمر.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهاجم السفن في البحر الأحمر منذ أشهر، قائلة إنها تريد إنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أعقبت الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

وردا على الهجمات في البحر الأحمر، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة ضربات عسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وفي 20 تموز/يوليو، اتهم المتمردون الحوثيون إسرائيل بشن غارات جوية على مدينة الحديدة الساحلية اليمنية. وقد أكدت إسرائيل الهجوم.