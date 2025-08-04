العثور على جثث جميع العمال الخمسة العالقين داخل منجم نحاس في تشيلي

قال مسؤول في تشيلي يوم الأحد إنه تم العثور على جثث جميع عمال المناجم الخمسة الذين كانوا عالقين لمدة ثلاثة أيام بعد إنهيار جزء من أكبر منجم نحاس تحت الأرض في العالم، وتم التعرف عليها.

وقال أكيليس كوبيلوس، المدعي العام الرئيسي في منطقة أوهيينز في تشيلي، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثة مويز بافيز، آخر عامل منجم مفقود، في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش). وكانت الفرق قد حفرت عبر عشرات الأمتار من الصخور للوصول إلى العمال المحاصرين.

وتابع كوبيلوس: "نحن نأسف بشدة لهذه النتيجة".

وعلق عمال المناجم الخمسة في أعماق منجم إل تينيينتي في تشيلي يوم الخميس بعد انهيار جزء من المنجم إثر زلزال بقوة 2ر4 درجة ريختر، والذي أدى على الفور إلى مقتل عامل منجم آخر وإصابة تسعة عمال آخرين

وتم تحديد موقع عمال المناجم المحاصرين باستخدام أجهزة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية "جي بي إس"، لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من التواصل معهم.

وتحقق السلطات فيما إذا كان الزلزال قد حدث بشكل طبيعي أو ما إذا كان بسبب نشاط التعدين في إل تينيينتي. كما أطلق المدعون العامون التشيليون تحقيقا جنائيا لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي من معايير السلامة.

يشار إلى أن منجم إل تينيينتي، الذي يقع في جبال الأنديز بوسط تشيلي، هو أكبر منجم نحاس تحت الأرض في العالم، وتملكه شركة كوديلكو الحكومية التشيلية.