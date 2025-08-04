مسئول جنوب أفريقي: الرسوم الأمريكية تهدد 30 ألف وظيفة

قالت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إن التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا تعرض حوالي 30 ألف وظيفة للخطر، وذلك قبل 4 أيام من دخول الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 30% على معظم الواردات من جنوب أفريقيا حيز التنفيذ يوم 8 أغسطس الحالي.

ووفقا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن الرسوم الجمركية المقررة على جنوب افريقيا تعد ثالث أعلى تعريفات فرضتها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين بعد الصين والاتحاد الأوروبي؛ مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل بعض الصناعات التصديرية والبحث عن على أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة.

وفي تحديث بشأن تدابير التخفيف، حذر مسئول حكومي كبير من أن ما يقدر بنحو 30 ألف وظيفة معرضة للخطر إذا كان الرد على التعريفات المرتفعة "سيئ ".

وقال سيمفيوي هاميلتون، المدير العام لإدارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، إن هذه التقديرات تستند إلى المشاورات الجارية التي تجريها الوزارة مع جميع قطاعات الاقتصاد، من السيارات والزراعة وجميع القطاعات الأخرى التي ستتأثر".

وتعاني جنوب أفريقيا بالفعل من ارتفاع مُستمر في معدلات البطالة. فقد بلغ المعدل الرسمي خلال الربع الأول من العام الحالي 32.9% وفقًا لهيئة الإحصاء الوطنية، بينما ارتفع معدل بطالة الشباب من 44.6% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 46.1% في الربع الأول من عام 2025.

في رسالته الأسبوعية للشعب اليوم الاثنين، قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا إنه على جنوب أفريقيا التكيف بسرعة مع الرسوم الجمركية، لما قد يكون لها من تأثير كبير على الاقتصاد، والصناعات التي تعتمد بشكل كبير على قطاعات التصدير إلى الولايات المتحدة، والعمال الذين توظفهم.

وأضاف أنه "كحكومة، نتواصل مع الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة. جميع قنوات الاتصال مفتوحة للتواصل مع الولايات المتحدة .. أولويتنا القصوى هي حماية صناعاتنا التصديرية. سنواصل التواصل مع الولايات المتحدة سعيًا للحفاظ على وصول منتجاتنا إلى الأسواق".