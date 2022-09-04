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أفادت تقارير إعلامية، بأن جيش الاحتلال أعلن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في الأغوار، فيما لم يتم التأكد من حقيقة ذلك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خربة عطوف في منطقة طمون القريبة من موقع إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية.

وقالت تقارير إعلامية، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الحمرا عقب عملية إطلاق النار.

تغطية صحفية: نقل الإصابات بعملية إطلاق النار بعـملـيــة البقيعة في الأغوار الشمالية.#فلسطين pic.twitter.com/QU1pD4Ay2E — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2022

أصيب عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأحد، بعملية إطلاق نار في منطقة الحمرة بين نابلس والأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، بحسب وكالة "صفا"، إن مقاومين فلسطينيين استهدفوا حافلة لجنود الاحتلال بالرصاص على شارع 90 قرب منطقة الحمرة بالأغوار؛ فأصابوا أربعة، وأجلتهم طائرة مروحية من المكان.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مقاومين أوقفوا مركبتهم على حافة الطريق، ولدى وصول حافلة الجنود فتحوا النار عليها.

شاهد / جيش العدو يقدر بأنه تم إعتقال منفذي عملية الاغوار الشمالية بفلسطين بعد إشتعال النيران داخل مركبتهما بفعل زجاجة حارقة. عاجل pic.twitter.com/xr1bLEOQ76 — Balki News بلكي الاخباري (@balkinewsjo) September 4, 2022

وأوضحت أن سائق الحافلة وجندي آخر أصيبا بجراح متوسطة جراء إطلاق النار، فيما أصيب اثنان آخران بجراح طفيفة.

وأشارت إلى أن حافلة الجنود انحرفت عن مسارها جراء عملية إطلاق النار، في وقت حاول المقاومون إشعال النيران فيها من الخلف.

وأكدت الإذاعة أن المقاومين انسحبوا من المكان، وتحاول قوات معززة من جيش الاحتلال البحث عنهم، وتغلق العديد من الطرق.