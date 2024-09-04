لابيد: إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل

واصل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مهاجمة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، واتهمها بأنها «لا تريد أن تجلب السلام».
ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن الحرب مستمرة ما دامت هذه الحكومة قائمة، مضيفًا: «إنهم لا يعرفون كيف يجلبون السلام، ولا يريدون جلب السلام، ولا ينبغي قبول ذلك».
وأشار إلى أن «تل أبيب بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب بشروطها الخاصة وإتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن»، مؤكدًا أن «إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية والسياسية».
وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في غزة، حتى الآن، إلى استشهاد ما لا يقل عن 40,819 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر «المجاعة الجماعية»، حسب الأمم المتحدة.