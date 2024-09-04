لابيد: إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل

واصل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مهاجمة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، واتهمها بأنها «لا تريد أن تجلب السلام».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن الحرب مستمرة ما دامت هذه الحكومة قائمة، مضيفًا: «إنهم لا يعرفون كيف يجلبون السلام، ولا يريدون جلب السلام، ولا ينبغي قبول ذلك».

وأشار إلى أن «تل أبيب بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب بشروطها الخاصة وإتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن»، مؤكدًا أن «إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية والسياسية».

הממשלה מעדיפה את המלחמה. כי היא משחררת אותה מהצורך להתמודד עם האתגרים. אנחנו כן יודעים להתמודד עם האתגרים האלה. עשינו את זה בעבר, נדע לעשות את זה שוב, טוב יותר. הגיע הזמן להחליף את הממשלה ולסיים את המלחמה. https://t.co/a5RtAbu616 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 4, 2024

وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في غزة، حتى الآن، إلى استشهاد ما لا يقل عن 40,819 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر «المجاعة الجماعية»، حسب الأمم المتحدة.