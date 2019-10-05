الحكومة الألمانية تعتزم فرض ضريبة إضافية على رحلات الطيران كإجراء لحماية المناخ

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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض ضريبة إضافية على تذاكر الطيران وفق المسافة التي يقطعها الراكب تتراوح بين 3 إلى 17 يورو لكل تذكرة كإجراء لحماية المناخ.

جاء ذلك في مشروع طرحته وزارة المالية الألمانية وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه.

كان الحديث يدور بالأساس عن مبالغ أعلى.

ومع ذلك ظهرت انتقادات حادة لهذا الاقتراح من كل من قطاع الطيران ومن الحزب الألماني الحر.

ويقضي المقترح بأن يتم تطبيق ذلك بدءا من أول أبريل 2020.

وتقول الخطة إن ضريبة الطيران سترتفع على الرحلات الداخلية والمتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي بمقدار 3 يورو – لتصل إلى 43ر10 يورو على كل تذكرة نقطة انطلاقها مطار ألماني. أما المسافات التي تزيد على 6000 كيلومتر فتصير الضريبة بمقدار 9 يورو لتصل إلى 57ر32 يورو.

وفي حالة المسافات الأطول من ستة آلاف كيلومتر سيفرض مستقبلا 63ر58 يورو لكل تذكرة، ما يعني زيادة قدرها حوالي 17 يورو عما كان مطبقا حتى الآن.