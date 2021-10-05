إسرائيل تتهم إيران بمحاولة اغتيال رجال أعمال في قبرص

ألقى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، باللوم على ما دعاه "الإرهاب الإيراني" في محاولة اغتيال رجل الأعمال تيدي ساجي في قبرص الأسبوع الماضي، قائلاً إن الملياردير الإسرائيلي لم يكن مستهدفا شخصيا، وأن الضربة الفاشلة لم تكن قضية جنائية.

وقال ماتان سيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء: "فيما يتعلق ببعض التقارير الليلة الماضية حول الحادث في قبرص، أود أن أوضح، نيابة عن المؤسسة الأمنية، أن هذا كان عملا إرهابيا دبرته إيران ضد رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يعيشون في قبرص".

وأضاف سيدي أن هناك أهدافا أخرى بالإضافة إلى ساجي، غير أنه لم يذكر تفاصيل أخرى، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "لم تكن هذه حادثة جنائية، ورجل الأعمال تيدي ساجي لم يكن الهدف المحدد للهجوم".

ومن جهة أخرى قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، خلال اجتماع لحزب أزرق أبيض في الكنيست: "كما تم الإعلان عنه مؤخرًا، تم إحباط هجوم إيراني ضد أهداف إسرائيلية في قبرص".

وأضاف: "لا تزال إيران تشكل تهديدا عالميا وإقليميا، فضلاً عن كونها تحديا لإسرائيل، وسنواصل العمل من أجل حماية مواطنينا ودولة إسرائيل في أي مكان من أي تهديد".