سانا: مقتل وإصابة 35 من إرهابيي النصرة في غارة جوية روسية بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية استهدفت مواقع لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، ما أدى إلى مقتل 13 إرهابياً وإصابة 22 آخرين.



وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي أوليج إيجوروف، في بيان له وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، أن الطائرات الروسية استهدفت مقرات تحت الأرض لمجموعات إرهابية قرب قريتي رويحة ومصيبين، ودمرت مواقعهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب و"منعت الهجمات الإرهابية على منشآت تابعة للقوات المسلحة الروسية، وقوات الحكومة السورية".



وأشار إيجوروف إلى أن 13 إرهابياً قتلوا بينهم المتزعمان الميدانيان أبو يوسف الشامي وخالد اليوسف الملقب "أبو عمر" وإصابة 22 آخرين من المجموعة الإرهابية بجروح خطيرة، وتدمير مواقع ومقرات لهم.



وأوضح المسؤول العسكري الروسي، أن الضربة الروسية دمرت أيضاً مستودعاً للأسلحة يحتوي على 4 قاذفات صواريخ بدائية، ومدفع مضاد للطائرات وأسلحة صغيرة.